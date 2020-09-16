İçişleri Bakanlığı: 22 Ağustos'tan bu yana 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi

İçişleri Bakanlığı, 22 Ağustos'tan bu yana yapılan 3 milyon 373 bin 336 denetim sonucu 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığının belirlendiğini açıkladı.

16 Eylül 2020 10:40 - AA