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İçişleri Bakanlığı: 39 yerleşim yerinde Korona karantinası var
İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yerinde karantina uygulaması yapıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı: 39 yerleşim yerinde Korona karantinası var
30 Mart 2020 15:22 - AA
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Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında; 30.03.2020 günü saat 15.15 itibarı ile Türkiye genelinde toplam 39 yerleşim yerinde, mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla karantina uygulaması yapılmaktadır.

Karantina uygulamaları; 18 ilimizdeki; 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezra olmak üzere toplam 39 yerleşim yerinde uygulanmaktadır.

Söz konusu karantina uygulamaları tedbir amaçlı olup koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınmıştır"

Anahtar Kelimeler:

koronavirus karantina sosyal izolasyon

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