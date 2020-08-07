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İçişleri Bakanlığı: Bugün itibarıyla 68 ilimizde, 788 yerleşim yerinde 623 bin 766 kişi karantinaya alındı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde; bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe, 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde 623 bin 766 kişi karantina altına alınmıştır." denildi.
İçişleri Bakanlığı: Bugün itibarıyla 68 ilimizde, 788 yerleşim yerinde 623 bin 766 kişi karantinaya alındı
07 Ağustos 2020 10:20 - İHA
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İçişleri Bakanlığı, karantina uygulanan yerleşim yerleri ve kişilerle ilgili rakamları paylaştı. Bugün saat 09:30 itibarıyla Türkiye genelinde toplam 83 yerleşim yerine karantina uygulandı belirtilen açıklamada, karantina uygulanan kişi sayısının ise 623 bin 766 olduğu duyuruldu.

Açıklamada şöyle denildi:

“Cuma günü saat 09.30 itibarıyla ile 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54.053’dür.

Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde; bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe (3 İlçe 2 İlçe Merkezi), 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde, 623.766 kişi karantina altına alınmıştır.”

Anahtar Kelimeler:

karantina icisleri bakanligi koronavirus

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