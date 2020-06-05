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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
05 Haziran 2020 00:25 -
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İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Kısıtlamanın olduğu 6 Haziran Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

Kısıtlama günlerinde ekmek üretilen fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile ekmek satılan bayiler, tatlı üretilen, satılan iş yerleri açık olacak.

Anahtar Kelimeler:

son dakika sokaga cikma kisitlamasi

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