İçişleri Bakanlığı'ndan 65 yaş üstüne seyahat izni açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara, Bilim Kurulu'nun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda bugün saat 09.00'dan itibaren en az 1 ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmeye başlandığı belirtildi.

Bu kapsamda, 81 il valiliğine '65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi' konulu genelge gönderildiği ve ardından seyahat izin belgesi başvurusu yapabilmeleri için e-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve alo 199 vefa destek hattı sisteminin buna uygun hale getirildiği hatırlatıldı. Ayrıca izin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgilerinin POLNET üzerinden otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirildiği, bu sayede kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takiplerinin yapılabilmesine olanak sağlandığı kaydedildi.

2,5 SAATTE 29 BİN 527 BAŞVURU

Açıklamada, "Bu kapsamda bugün saat 11.30 itibarıyla e-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve alo 199 vefa destek hattı üzerinden son 2,5 saatte toplam alınan 65 yaş üzeri başvurusu 29 bin 527’dir, refakatçileri dâhil toplam kişi sayısı 62 bin 949'dur. Bu başvurulardan e-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi üzerinden onaylanan 65 yaş üzeri başvuru sayısı 12 bin 327, refakatçileri dâhil bu sistem üzerinden onaylanan toplam kişi sayısı 25 bin 247’dir. Alo 199 vefa destek sistemi üzerinden onaylanan 65 yaş üzeri başvurusu 17 bin 200, refakatçileri dâhil toplam kişi sayısı 37 bin 702'dir" denildi.

E-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve alo 199 vefa destek hattının seyahat izin belgeleri ile ilgili 24 saat kesintisiz bir şekilde hizmet verdiği belirtilerek, "65 yaş ve üzeri büyüklerimizin evlerinden, gerek e- devlet şifresi olanların e-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi üzerinden, gerekse e-devlet şifresi olmayanların ise alo 199 vefa destek hattı sistemi üzerinden kolay bir şekilde seyahat izin belgesi başvurusu yapabilmelerine imkan sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

SAAT 13:30 İTİBARİYLE SAYI 109 BİN

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, saat 13.30 itibarıyla e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üstü yaştaki vatandaşlarla refakatçilerinin sayısı 109 bin 116 oldu.