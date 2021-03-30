Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri Bakanlığından 81 ile Kovid-19 tedbirleri genelgesi
Genelgeye göre, Kovid-19 bakımından düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.
İçişleri Bakanlığından 81 ile Kovid-19 tedbirleri genelgesi
30 Mart 2021 00:15 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İçişleri Bakanlığı valiliklere Kovid-19 tedbirleri kapsamında 'Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi' konulu genelge gönderdi.

 

 

    Kovid-19 bakımından yüksek riskli illerde kısıtlamalar cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

    Kovid-19 bakımından çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma kısıtlaması cuma 21.00'de başlayıp pazartesi 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

    Bu hafta sonu (3-4 Nisan) için önceden tarih alınmış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar kısıtlamadan muaf tutulacak.

    Kovid-19 bulaşmasında önemli kaynak olan aile/akraba ziyareti gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirmeye ağırlık verilecek.

     

    Anahtar Kelimeler:

    icisleri bakanligindan ile kovid-19 tedbirleri genelgesi

    Sosyal Ağlarda Paylaş
    Paylaş
    Paylaş
    Paylaş
    Paylaş
    Paylaş
    Paylaş

    Yorum yazmak için tıklayınız

    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

    Gönder
    Bu konuya yorum yazılmamıştır.
    İlginizi Çekebilir
    SON HABERLER
    #MedimagazinHİT (HAFTALIK)
    #MedimagazinHİT (AYLIK)
    SON YORUMLAR
    Search

    Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.