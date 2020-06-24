İçişleri Bakanlığından 'düğün' genelgesi: Salonlar 1 Temmuz'da açılacak... Gelin ve damat dışında dans edilmeyecek, halay çekmek yasak!

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24 Haziran 2020 14:04
İçişleri Bakanlığından valiliklere gönderilen "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" genelgesine göre, düğün salonları 1 Temmuz'da açılabilecek.
Genelgeye göre;
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