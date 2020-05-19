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İçişleri Bakanlığından 'Seyahat Kısıtlaması' genelgesi
İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderildi.
İçişleri Bakanlığından 'Seyahat Kısıtlaması' genelgesi
19 Mayıs 2020 14:03 - AA
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İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine, 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderdi.

Genelgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında, 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasına Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda devam edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Bu kapsamda, Zonguldak ile büyükşehirler Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van'a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulması, bu geceden 3 Haziran Çarşamba gece yarısına kadar 15 gün süreyle uzatılacak.

Kısıtlamaya yönelik daha önceki genelgelerle belirlenen usul, esas ve istisnalar bu sürede de geçerli olacak. Alınan karara uymayanlara idari para cezası verilecek, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise adli işlem yapılacak.

Anahtar Kelimeler:

icisleri bakanligi seyahat kisitlamasi

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