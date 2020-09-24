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İçişleri Bakanlığı'ndan yeni Covid-19 genelgesi! Yalan bilgi verene hapis cezası geliyor
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tanılı bazı kişilerin, temaslılarına ilişkin eksik ya da yalan bilgi vermesi üzerine harekete geçti. Valiliklere 'Temaslıların Doğru Bilgilendirilmesi' konulu genelge gönderildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni Covid-19 genelgesi! Yalan bilgi verene hapis cezası geliyor
24 Eylül 2020 15:13 - Hürriyet
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İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine ‘Temaslıların doğru bilgilendirilmesi’ konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, koronavirüs tanılı kişiler, temasta bulundukları kişiler hakkında  eksik ya da yalan beyanda  bulunmaları halinde haklarında işlem yapılacak

Bu kişiler, Türk Ceza Kanununun 206’ncı maddesi kapsamında üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılabilecek

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine ‘Temaslıların doğru bilgilendirilmesi’ konulu genelge gönderdi. Genelgede, evde izolasyona alınan koronavirüs tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları” oluşturulduğu hatırlatıldı. 

Daha önce illere gönderilen genelgelerle, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak üzere İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri oluşturulduğu, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin valiliklerce tahsis edilen yurt/pansiyonlarda tamamlatılmasına yönelik karar verildiği anımsatıldı.

Genelgede, gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastaların temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi gibi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi gibi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edildiği belirtilerek, şu önlemlerin alınması istendi.

Anahtar Kelimeler:

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