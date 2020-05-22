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İçki içmek için karantinayı delen belediye başkanı, yakalanmamak için tabutta ölü taklidi yaptı
Peru'da, içki içmek için arkadaşlarıyla bir araya gelip karantina kurallarını ihlal eden belediye başkanı polisin olay yerini basmasıyla tabuta girerek ölü taklidi yaptı.
İçki içmek için karantinayı delen belediye başkanı, yakalanmamak için tabutta ölü taklidi yaptı
22 Mayıs 2020 12:59 - Euronews
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Tantara kentinde, belediye başkanını gözaltına almak için olay yerine baskın düzenleyen polis, Jaime Rolando Urbina Torres'i yüzünde bir maske ve tabuta yerleşmiş bir şekilde buldu. Güvenlik güçleri Torres'in içki içmek için sokağa çıkma yasağını ve sosyal mesafe kurallarını deldiğini söyledi, olayın nerede yaşandığına dairse bilgi verilmedi.

The Daily Mail'de yer alan habere göre belediye başkanı gözaltına alındığında sarhoştu. Haberde ayrıca, söz konusu belediye başkanının yerel halk tarafından salgını ciddiye almayıp, gerekli önlemleri hayatı geçirmemekle suçlandığı da yazdı.

Karantina uygulamasının 66 gündür sürdüğü Peru'da bugüne kadar 100 bini aşkın Covid-19 vakası tespit edildi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 binin üzerinde.

Anahtar Kelimeler:

belediye baskani sarhos olu taklidi

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