İddia: Beyin kanaması geçiren hastanın ameliyatı için para istendi

ADAPAZARI- Adapazarı’nda yaşayan Kamuran Karaman, yaklaşık 4 ay önce baş ağrısı şikayetiyle doktora başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda beyninde tümör olduğu belirlenen Karaman, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kamuran Karaman, dün hayatını kaybetti. Kamuran Karaman'ın cenazesi, bugün kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Eşi Fatma Karaman ise önceki gün evinde fenalaşarak, bayıldı. 112 Acil ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Fatma Karaman’ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Fatma Karaman, Yalova’da bulunan özel hastaneye sevk edildi. İddiaya göre, özel hastanede Fatma Karaman’ın ameliyatı için 40 bin TL istendi.

Babası Kamuran Karaman’ı kaybeden, annesi Fatma Karaman ise halen yoğun bakımda olan Furkan Karaman, "Babam beyin tümöründen rahmetli oldu. Annem üzüntüden beyin kanaması geçirdi. Beyin damarlarında baloncuk oluştuğunu, ameliyat olması gerektiğini söylediler. Daha sonra bizi Yalova’da özel bir hastaneye sevk ettiler. Devletin sevk ettiği hastadan ameliyat parası istiyorlar. Önce 40 bin lira, daha sonra 20 bin lira, son olarak da 14 bin lira istediler. Stent parasıymış. Araştırdığımızda sevk edilen hastadan para isteyemeyeceklerini öğrendik. Muhasebe bölümündeki bir hanımefendi pazarlık yapmış, yani bildiğiniz can pazarlığı yapıyorlar. Gerekli yerlere şikayetlerimi yaptım, mahkemeye de başvurmayı düşünüyorum. Parayı vermeden ameliyat yapmıyorlar, param yoksa yakınım vefat mı etsin? Zaten yoğun bakım ihtiyacı var, annemin aciliyeti var ama hala parayı bekliyorlar" dedi.

Hayatını kaybeden Kamuran Karaman’ın ağabeyi Abdullah Karaman da "Kardeşimi kaybettim, peşinden gelinimiz beyin kanaması geçirdi. Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırdık, Yalova’da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. İlk gün sorun yoktu, pazartesi günü uzman gelip inceleme yapınca bizden para talep ettiler. 40 bin liradan başladılar, 14 bin liraya düştüler. Bizim hastamız Sağlık Bakanlığı onayıyla gitti oraya, ama ısrarla bu parayı bizden talep ediyorlar" diye konuştu.

Bakanlık olaya el koydu

Ailenin şikayeti üzerine Sağlık Bakanlığı olaya el koydu. Sağlık Bakanlığı, aileye, ameliyatın ücretsiz yapılacağını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.