Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İddia: Doktorla birlik oldu, sevgilisini 'hamileyim' diye dolandırdı
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kadın, iddiaya göre bir doktorla para karşılığı anlaşıp evli olan sevgilisini 'hamileyim' diyerek dolandırdı. Sevgilisinin hamile olmadığını anlayan şahıs, sevgilisi ve doktordan şikayetçi oldu
İddia: Doktorla birlik oldu, sevgilisini 'hamileyim' diye dolandırdı
18 Şubat 2020 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MANİSA- İddiaya göre, A.Ü. isimli şahıs, birlikte çalıştığı G.K. aracılığıyla D.Ö. isimli bir kadınla tanıştırıldı. Bir süre sonra D.Ö. ile A.Ü. sevgili oldu. D.Ö., evli olan sevgilisi A.Ü.'yü dolandırmak için bir hastanede doğum uzmanı T.B. ile sevgilisine hamile olduğunu ve kürtaj yapılacağını söylemesi yönünde anlaştı.

Kendisinden kürtüj için 5 bin TL alan sevgilisinin hamile olmadığını iddia eden A.Ü., kendisini dolandırdığını iddia ettiği sevgilisi D.Ö., arkadaşı G.K. ve doktor T.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan D.Ö., G.K. ve T.B. polis sorgusunun ardından adli mercilere sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:

hamile doktor dolandiricidogum uzmani

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.