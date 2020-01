İddia: Göz hastalıkları polikliniğinde iğne yapılan hasta kör oldu

KIRIKKALE- Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları polikliniğinde bir süredir tedavi gören yaklaşık 20 kişi, düzenli olarak aldıkları iğneyi 17 Ocak günü tekrar yaptırdı. İddialara göre, bu günün akşamında görme kaybı yaşayan hastalar, hastaneye gelerek yetkililere durumu bildirdi. Burada yetkililer görme kaybının 20’den fazla kişide yaşandığını bildirip durumun normal olduğunu belirterek, hastaları evlerine gönderdi. Geçen iki gün sonrasında hastaneye tekrar çağrılan hastalara burada tekrar iğne yapıldı. Buradaki yapılan tedaviden sonuç alınamayınca hastaların tamamı, Ankara’nın çeşitli hastanelerine gönderilerek ameliyata alındı. Gelecek güzel bir haberi bekleyen mağdurlar, kendi aralarında kurdukları iletişim grubu ile hastalar hakkında bilgi sahibi oluyor.

"Yaptırdıktan 4-5 saat sonra gözde görme kaybı oluyor"

Babası Hayati Çimen’in gören gözüne iğne vurulduğunu ve şu an iki gözünün de görmediğini öne süren Ufuk Han Çimen, babasının Gazi Hastanesinde ameliyata alındığını kaydetti. Çimen, “Babam Hayati Çimen 17 Ocak 2019’da sürekli yaptırdığı göz iğnesini Kırıkkale Üniversitesi Hastanesinde tekrar yaptırıyor. Yaptırdıktan 4-5 saat sonra gözde görme kaybı olduğunu kaybediyor. Sonra tekrar hastaneye gidiyor. Hastanede bu durumun geçici olduğu söyleniyor ve sonrasında gönderiliyor. Gönderildikten sonra bu durum devam ediyor ve ilerleyen saatlerde tekrar geliyor. Geldiklerinde bu durumun sadece geldikleri için değil, diğer hastalar için de olduğunu fark ediyorlar. Sonrasında eve döndüğünde tekrar hastaneden arıyorlar. Hastaneye çağrıldıkları andan itibaren hastanedeki yetkililer bununla ilgili açıklama yapıyorlar” dedi.

Yetkililerden ailelere ‘yaşandı, önümüze bakalım’ açıklaması

Çimen, “Açıklamada da ‘evet oldu bu yaşandı. Önümüze bakalım. Bunu nasıl düzeltebiliriz gibi onu yapalım’ gibi açıklamalar yapıldı. 30’a yakın hastaya iğne vuruluyor. Bunlardan yaklaşık 20’si görme yetisini kaybediyor. Hastaneye geldiğinde Cumartesi akşamı iğne yapıldı tekrar gözlerine ve sabaha kadar biz orada bekletildik. Özellikle sormamıza rağmen hani burada bir şey yapılamıyorsa Ankara’ya gidelim ya da başka bir yere gidelim. Bizi yönlendirin dememize rağmen bizi saat ertesi gün sabah 10.30’a kadar hastanede tuttular sonrasında da gönderdiler. Yarım saat öncede işte burada Gazi Üniversitesinin Hastanesinde babam ameliyata alındı. Şu an da bekliyoruz. Hiç de iç açıcı konuşmadı buradaki doktorlar. Kırıkkale’den gelen başka birisi daha var. Diğer hastaları da Ankara’nın çeşitli hastanelerine sevk ettiler” ifadelerini kullandı.

“Sağlam gözüne yapıldı iğne ve sağlam gözünü de kaybetti”

İğne hakkında çeşitli spekülasyonlar olduğunu aktaran Çimen, “Sonrasında öğrendik ama bu iğne hakkında çeşitli spekülasyonlar var vurulmaması gerektiğine dair. Şu anda süreç nereye gider, ne olur bilmiyoruz. Diğer hastalar vurulan gözünü kaybetti. Bir gözünü kaybetti. Fakat benim babamın diğer göz zaten görmüyordu. Sağlam gözüne yapıldı iğne ve sağlam gözünü de kaybetti. Kırıkkale’deki olayın müsebbibi olan doktorların yüzünü bir kere veya iki kere gördük. İnanın buradaki doktorlar bu mahcubiyet onlara aitmiş gibi bu doktorlar onlardan daha çok yardımcı oldu. Sağlıktan sonra bununla ilgili kesinlikle yargı bize nereye kadar gidin derse oraya kadar gitmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Konuyla ilgili bilgi almamızı da engellediler”

Çimen’in kızı Şeyda Yılmaz ise şunları kaydetti: “Konuyla ilgili bilgi almamızı da engellediler. Bazı evrakları alalım tarzında davrandığımızda onda da engellediler. Biz kendi aramızda WhatsApp gurubu kurduk o gün gelen hastalarla. Yaklaşık 20 kişi ile bu grubu oluşturduk ki bir birlerinden haber alsınlar. Hani ‘süreç nasıl gidiyor. İyileşiyorlar mı?’ diye birbirimizden haber alalım diye. Onlar da çeşitli şekilde başvuracaklar.”

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan açıklama

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilaç uygulamaları ile ilgili tebliğine 'Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)' adı verilir. Bütün ilaç uygulamalarının geri ödemeleri için bu tebliğde yayınlanan ilkeler esas alınır. Kamu, özel tüm sağlık kuruluşları bu sistem üzerinden hareket eder. Basında “ucuz ilaç” ibaresi ile yer alan ilaç ismi Bevacizumab olup bu ilaç gözün sarı nokta hastalıkları ile şeker hastalığına bağlı göz hasarında kullanılan bir ilaçtır. Bu ilaç yukarıda sayılan hastalıklara bağlı olarak değişik derecelerde görme kaybı yaşanan hastalara gözün çeşitli tabakalarındaki hasarı tamamen veya kısmen azaltmak adına uygulanır.

Sağlık Uygulama Tebliği; göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkelerini net bir şekilde belirtmiştir. SUT’nin 28.01. 2019 tarihli son güncel tebliğinde probleme neden olduğu düşünülen ilaç ilk tedavi seçeneği olarak yer almaktadır. Ayrıca bu ilaç hastane eczanelerinde bulunması gereken bir ilaç olarak tanımlanmış ve Kamu hastanelerinde bulundurulmaktadır. Ayrıca bu tebliğe göre ilaç yeni kullanımda olan bir ilaç değildir. Bu olaya neden olduğu düşünülen Bevacizumab etken maddeli ilaç ile ilgili Kırıkkale Üniversitesi Hastanemizde inceleme başlatılmış olup ilk planda bütün hastalar kör oldu haberi yanlıştır. Çünkü biyolojik olarak aktif olan bu ilaç aynı hastaların bir kısmına daha önce uygulanmıştır. Fakat bu tarz ilaçlarda ilaç reaksiyonu oluşabilir.

Sterilizasyon şartlarına dikkat edildiği bilinmekte olup o gün kullanılan setlerin sterilizasyon kodları da doğrulanmıştır. Çünkü ameliyathaneye gönderilen setler otomatik cihazlar onay vermeden kullanıma gönderilmemektedir. İşlemler ameliyathane ortamında ve steril şartlarda gerçekleşmiştir. İşlemden sonra daha 24 saat dolmadan enfeksiyon oluşması olasılığı düşükte olsa araştırılmaktadır. Hastaların hepsinin kör olması söz konusu olamayacağı gibi işlem yapılan 9 hastanın durumu iyidir. Diğerlerine de ulaşılmış ve gerekli tedavileri başlatılmıştır. Her olasılık üniversite hastanemizce göz önünde bulundurularak araştırılmakta olup net sonuçlar elde edilene kadar şu an için ilaç uygulaması yapılmamaktadır. Ancak çeşitli hasta iddialarında olduğu gibi yanlış ilaç verme zaten söz konusu değildir. Endikasyonu Sosyal Güvenlik Kurumu, SUT tarafından net olarak tanımlanan ve belirtilen ilaç endikasyonları ışığında ilaç göz hastalıkları hekimlerince uygulanmıştır. Bu nedenle ilacın gözdeki yukarıda belirtilen hasar nedeni görmesi bozulmuş, azalmış hastalarda uygulanması ile ilgili tıbbi hata bulunmamaktadır, yine de teknik detaylarda her olasılık göz önüne alınarak araştırılmaktadır" denildi.