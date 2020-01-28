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İddia: On binlerce insan corona virüs nedeniyle hastanelerde tedavi altında
ÇİN'in Xi'an kentinde İngilizce öğretmenliği yapan Türk vatandaşı Burak Teoman, ülkede yayılan 'corona virüs' ile ilgili son gelişmeleri anlattı
İddia: On binlerce insan corona virüs nedeniyle hastanelerde tedavi altında
28 Ocak 2020 - DHA
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İSTANBUL- Xi'an kentinde yaşayan Türk vatandaşı Burak Teoman, Çin'de gerçekleştirilen 'Bahar Festivali' tatilinin virüs nedeniyle uzatıldığını, tüm okul ve iş yerlerin kapalı olduğu belirtti.Teoman ayrıca, "Wuhan Belediye Başkanı açıkladı; karantinaya alınmadan önce 5-6 milyonluk kitle, seyahat amaçlı şehirden çıkış yapmış. Festival kutlanıyor, uzun tatil var. İnsanlar seyahat etmek istiyor. Bu da taşıyıcı olmak için potansiyel" dedi.

Adana Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra 3 yıl öne Çin'e yerleşen ve Xi'an kentindeki özel okulda İngilizce öğretmenliği yapan Burak Teoman, 'coronavirüs' ile ilgili son gelişmeleri anlattı. Xi'an kent merkezinde boş sokakları görüntüleyen Teoman'ın, alışveriş merkezine girmek istediğinde görevli tarafından vücut ısısının kontrol edilmesi dikkat çekti. Sosyal medyadan da gelişmeleri aktaran Teoman, virüse henüz tedavi bulunamadığını söyledi.

Tedavi için ülkede yoğun çalışma yapıldığını belirten Teoman, Çin'de 'Bahar Festivali' dolayısıyla verilen tatil süresinin virüs yüzünden uzatıldığını kaydetti.

'Binlerce insanın Wuhan hastanelerinde olduğu söyleniyor'

Bazı okul ve üniversitelerden de süresiz tatil açıklaması yapıldığını aktaran Burak Teoman, sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

Uzmanlardan corona virüs açıklaması: Türkiye için tehdit yok

"Virüsün başladığı Wuhan şehridir. Hayvan pazarından balık ve et ürünlerinin satıldığı yerden çıktığı görülüyor. Oradan satıcılar ve alışveriş yapanlardan herkese sıçradığı söyleniyor. Dün Wuhan Belediye Başkanı açıklamada bulundu. Karantinaya alınmadan önce 5- 6 milyonluk insan kitlesi, şehirden çıkış yapmış, seyahat amaçlı. Çünkü Çin'de 'Bahar Festivali' kutlanıyor. Uzun bir tatil var. İnsanlar bu tatilde seyahat etmek istiyor. Bu da taşıyıcı olmak için potansiyel yani çok büyük etki. Yetkililerin bize bildirmiş olduğu her türlü bilgi biraz da kısıtlanmış durumda. On binlerce insanın Wuhan hastanelerinde tedavi altında olduğu söyleniyor. Fakat başı ağrıyan, öksüren insanlar da hastanelere gitmiş durumda. Onlar da tedirgin oluyor ve korkuyorlar. Bu yüzden hastaneler inanılmaz kalabalık. Wuhan'da doktor sayısının ve tedavi araçlarının yetersiz olmasından dolayı bölgeye çok sayıda askeri hastane personeli gitti. Hastaneler dolduğu için 2 tane yaklaşık 2 bin kişilik hastane inşa ediliyor. İnşaatın 10 gün içinde biteceği söylendi."

'Sokaklar boş marketler kapalı'

Türk Konsolosluğu'nun Çin'de yaşayan Türkler için duyuru yaptığını da belirten Burak Teoman, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunulduğunu söyledi. Xi'an kent merkezinde dolaşarak, son durumu anlatan Teoman, "Dışarıda çok az insan var. Onlar da dışarı çıktıklarında maske takıyor. Burada eczanelere gittiğinizde maske soruyorsunuz. Birçoğunu o bölgeye göndermişler. Bu konuda ciddi sıkıntı var. Marketler de kapandığı için insanlar açık buldukları yerden kilolarca pirinç alıyorlar, evlerine malzeme depoluyorlar. Çünkü şu an için risk artıyor ve ne olacağı belli değil. Şu an birçok yer kapalı ve girişlerde kontrol yapılıyor" dedi. 
 

 

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corona viruscin burak teoman bahar festivali wuhan

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