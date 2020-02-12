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İdil Devlet Hastanesi'nde yangın, söndürme çalışmaları devam ediyor
Şırnak, İdil Devlet Hastanesi'nin yönetim binasında yangın çıktı, hastalar tahliye edildi
İdil Devlet Hastanesi'nde yangın, söndürme çalışmaları devam ediyor
12 Şubat 2020 - DHA
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İDİL(Şırnak) - Şırnak, İdil Devlet Hastanesi'nin yönetim binasında yangın çıktı. Hastane bölümündeki hastalar güvenlik amaçlı tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

 

Anahtar Kelimeler:

idil devlet hastanesi yangin

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