İdlib'de şehitlerimiz var! Hatay Valisi: Tüm sağlık personelimiz görevi başında

HATAY- Doğan, AFAD İl Müdürlüğü binasında, gazetecilere İdlib'de TSK'ye yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şehit sayısına ilişkin bilgi veren Doğan, şunları kaydetti:

"Esed rejim güçlerinin yapmış olduğu hava saldırısı sonucu TSK mensuplarımızdan 4 Mehmetçiğimiz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. 4 Mehmetçiğimiz daha şehit olmuştur.

Yapılan hava saldırıları sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Birazdan hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Sağlık mensuplarımız, hiçbir Mehmetçiğimizin hayati tehlikesinin olmadığını ifade ettiler."

Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında herhangi yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum.

Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur.

Tüm sağlık personelimiz görevi başındadır.

Yaralılarımızıntedavisi Hatay'daki devlet hastanelerimizde devam ediyor.