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İdlib'de şehitlerimiz var! Hulusi Akar: Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur
Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında şehit sayısının 33'e yükseldiğini bildirdi
İdlib'de şehitlerimiz var! Hulusi Akar: Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur
28 Şubat 2020 -
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Hulusi Akar: "Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur

Hatay Devlet Hastanesinden şehidlerimizimin naaşlerı memkleketlerine gönderiliyor.

Hastane personeli yaralı askerlerimizi tedavi etmek için seferber olmuş durumda. Şu an yaralı askerlerimizin hiçbirinin hayati tehlikesi yok.

Savunma Bakanı da Hatay Devlet Hastanesini ziyaret etti. Yaralılarla ilgili bilgileri aldı.

HATAY- Doğan, AFAD İl Müdürlüğü binasında, gazetecilere İdlib'de TSK'ye yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şehit sayısına ilişkin bilgi veren Doğan, şunları kaydetti:

"Esed rejim güçlerinin yapmış olduğu hava saldırısı sonucu TSK mensuplarımızdan 4 Mehmetçiğimiz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. 4 Mehmetçiğimiz daha şehit olmuştur.

Yapılan hava saldırıları sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hastanelerdeki yaralı askerlerimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Birazdan hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Sağlık mensuplarımız, hiçbir Mehmetçiğimizin hayati tehlikesinin olmadığını ifade ettiler."

Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında herhangi yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum.

Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur.

Tüm sağlık personelimiz görevi başındadır.

Yaralılarımızıntedavisi Hatay'daki devlet hastanelerimizde devam ediyor.

 

Anahtar Kelimeler:

idlib hatay

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0
1) Necdet Yeşilyurt Adana (Memur )
28.02.2020 10:55:39
Şehitlerimize Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun. Rabbim yakınlarına sabır versin. Türk milletinin başı sağ olsun.
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2
2) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
28.02.2020 10:53:57
BIYIK: geri çekil, İdlib'de aileleri olan ve MSO dediğimiz militanlar Libya'da senin için çarpışmasın. Lider ve ülke prestijin düşüşe geçsin.

SAKAL : inatla savaş , her gün şehit haberleri ve ekonomik yıkıma gidişle hükümeti devirmek için bekleyenlerin ekmeğine yağ sür. Yeni yeni düşmanlar kazanıp NATO'nun kucağından kurtulama.
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0
3) vatandaş rıza (esnaf)
28.02.2020 10:10:00
bu ülkenin bir ferdi vatandaşı olarak siz sağlık çalışanlarına doktorlarına,hemşirelerine sağlık memurlarına öncelikle şükranlarımı sunarım kendilerine çok ama çok teşekkür ederim.her zaman bu millet için fedakarca gece gündüz yaz kış demeden bütün toplumsal olaylarda depremlerde ,savaşta,darbede,salgın bulaşıcı hastalıklarda,selde çığda,patlamalarda vb vb olaylarda bu millet için göreve koşan çalışan sizlerin ellerinden öperiz.aynı şekilde polislerimize de askerlerimize de çok teşekkür ederiz bizler evlerimizde yatarken sağlıkçılar polisler askerler her daim görevleri başında fedakarca çalışıyorlar izinlerini iptal edip hastanelere koşuyorlar,her zaman hastanelerde hastalarımızın gece gündüz tedavilerini yapıyorlar
bu millet adına teşekkürü bir borç bilirim
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7
4) Nrş (Dr)
28.02.2020 02:13:24
Yavaş yavaş ateşin içine Avrupa Rusya Amerika ülkemizi attı.Bu durumlara gelmemeliydik ve daha beteri olabilir.Bu iş büyüyebilir.Rabbim yar ve yardımcımız olsun.Şehitlerimize Cenab i ALLAH gani gani rahmet eylesin,ülkemizin başı sağolsun.Şuculuk buculuk yapmadan ülkemizin birliği beraberliği için akli selim içinde birberaber olmalıyız.
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