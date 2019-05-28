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İdlib'deki saldırılarda iki sağlık merkezi vuruldu
Esed rejimi, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki iki sağlık merkezini vurdu - Sabah saatlerinden bu yana düzenlenen saldırılarda biri çocuk, 4 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı
İdlib'deki saldırılarda iki sağlık merkezi vuruldu
28 Mayıs 2019 -
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İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejimi "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki iki sağlık merkezini vurdu. Saldırıda, 4 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki İdlib'in Han Şeyhun ve Kefrenbil ilçesi ile İhsem beldesi El Habit, Marrtemanter, Sufuhen, Krisaa, Rekaya ve Şey Mustafa köyleri, Hama'nın kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçesine hava ve kara saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejime ait savaş uçakları, İdlib'in Rekaya köyündeki bir sağlık ocağı ve Kefrenbil ilçesindeki Darü-l Hikme hastanesine saldırı düzenleyerek hizmet veremez hale getirdi.

Diğer yandan Esed rejimine ait savaş uçakları, sabah saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında Maretemater köyünde iki sivil, İhsem beldesinde bir çocuk ve Sfuhen köyünde bir sivil olmak üzere toplam 4 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.

Son 24 saatte ise Esed rejiminin hava saldırılarında 21 sivil hayatını kaybetti. 

Anahtar Kelimeler:

idlib

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