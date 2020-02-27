İdlip'te şehitlerimiz var! Hatay Valisi: Tüm sağlık personelimiz görevi başında

Hatay Valisi, İdlip'te 22 askerin şehit olduğunu açıkladı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 22 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Ağır yaralılarımız var." dedi.

Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında herhangi yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum.

Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur.

Tüm sağlık personelimiz görevi başındadır.

Yaralılarımızıntedavisi Hatay'daki devlet hastanelerimizde devam ediyor.