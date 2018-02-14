SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İğne yaptırırken canı yanan hasta hemşireye hakaret etti!
Bahçelievler Devlet Hastanesi’nin acil servisinde iğne yaptıran Z.D.'nin (28), canı yanınca tartıştığı hemşire N.Ç.’ye (35) ‘geri zekâlı’ dediği gerekçesiyle hakkında, ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’ suçundan 2.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İğne yaptırırken canı yanan hasta hemşireye hakaret etti!
14 Şubat 2018 - Hürriyet
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre Z.D. isimli kadın rahatsızlığı nedeniyle Bahçelievler Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Nöbetçi hemşire olarak görev yapan N.Ç. de Z.D.’ye iğne yaptı. Hasta Z.D., “Canım çok yandı”  deyince N.Ç. cevaben “Hanımefendi, yapılan ilaç yakma yapmaz” diye konuştu. Bunun üzerine sinirlenen Z.D. hemşire N.Ç.’ye “Geri zekâlı benim canım yanıyor, sen ne anlarsın, seni şikâyet edeceğim” dedi. Hemşire N.Ç.’nin şikâyeti üzerine Z.D. hakkında “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçundan 1 yıldan 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'GERİ ZEKÂLI DEDİM'

Bakırköy 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Z.D. gelirken hemşire N.Ç.’yi avukatı temsil etti. Z.D. savunmasında hastalığından dolayı zaman zaman ağrılarının olduğunu söyleyerek, “Bu ağrılar olduğunda da hemen iğne olmam gerekiyor.

Olay günü de bu şekilde ağrımdan dolayı iğne olmaya gittim. Eşim iğneyi yapacak hemşireye durumu anlattı. Kendisi de normal bir şekilde iğnesini yaptı. Kalkmam gerekiyordu. Ancak eşim yine durumumu anlatarak iğneden korktuğum için biraz kalmamı, tansiyonumun düşmüş olabileceğini söyledi. Bu sırada müşteki bana iğne yapan kişi olmamasına rağmen bulunduğum yerden perdeyi açıp “Hemen kalkacaksınız, bu iğne zaten ağrı yapmaz’ dedi. Bunun üzerine ben de ‘Geri zekâlı’ dedim. Ancak bunu da o anda zaten çektiğim ağrının etkisiyle tam olarak kendimde değilken söyledim. Bana iğne yapan başka bir hemşireydi ve benim müşteki ile hiçbir ilgim yoktu. Kendisi hiç ilgisi olmadığı halde konuya dahil oldu. Bende bunun üzerine kendisine o sözü söyledim” dedi.

Mahkeme müşteki hemşire N.Ç.’nin duruşmada hazır edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Anahtar Kelimeler:

hamsire hasta saglikta siddet

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
3
1) Mustafa (Anestezi uzmani)
14.02.2018 14:12:25
Su hemsirelerde igne yaparken hastanin canini acitmamayi bir turlu ogrenemediler!!!
People
7
2) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
14.02.2018 12:41:34
İmanın yarısı olan sabır belanın olduğu anda olur ve eline , diline, beline sahip olamayan her kişinin başına mutlaka bir şey gelir.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
gen ölümkongre anestezi reanimasyondiyabet beslenme tedaviboşanma avukatadvertorialmavi ışık biyolojik saatgizli kamera morg hastanehamşire hasta sağlıkta şiddetkanser çocukluk çağı kanseriStevens Johnson sendromu ilaç yan etlisiSağlık-Sen sağlık personeliakciğer kanseri sigaramalpraktis tıp hukuku sepsisTürk doktor Etiyopyasevgililer günü medikal hediye
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.