İğne yaptırırken canı yanan hasta hemşireye hakaret etti!

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre Z.D. isimli kadın rahatsızlığı nedeniyle Bahçelievler Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Nöbetçi hemşire olarak görev yapan N.Ç. de Z.D.’ye iğne yaptı. Hasta Z.D., “Canım çok yandı” deyince N.Ç. cevaben “Hanımefendi, yapılan ilaç yakma yapmaz” diye konuştu. Bunun üzerine sinirlenen Z.D. hemşire N.Ç.’ye “Geri zekâlı benim canım yanıyor, sen ne anlarsın, seni şikâyet edeceğim” dedi. Hemşire N.Ç.’nin şikâyeti üzerine Z.D. hakkında “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçundan 1 yıldan 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'GERİ ZEKÂLI DEDİM'

Bakırköy 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Z.D. gelirken hemşire N.Ç.’yi avukatı temsil etti. Z.D. savunmasında hastalığından dolayı zaman zaman ağrılarının olduğunu söyleyerek, “Bu ağrılar olduğunda da hemen iğne olmam gerekiyor.

Olay günü de bu şekilde ağrımdan dolayı iğne olmaya gittim. Eşim iğneyi yapacak hemşireye durumu anlattı. Kendisi de normal bir şekilde iğnesini yaptı. Kalkmam gerekiyordu. Ancak eşim yine durumumu anlatarak iğneden korktuğum için biraz kalmamı, tansiyonumun düşmüş olabileceğini söyledi. Bu sırada müşteki bana iğne yapan kişi olmamasına rağmen bulunduğum yerden perdeyi açıp “Hemen kalkacaksınız, bu iğne zaten ağrı yapmaz’ dedi. Bunun üzerine ben de ‘Geri zekâlı’ dedim. Ancak bunu da o anda zaten çektiğim ağrının etkisiyle tam olarak kendimde değilken söyledim. Bana iğne yapan başka bir hemşireydi ve benim müşteki ile hiçbir ilgim yoktu. Kendisi hiç ilgisi olmadığı halde konuya dahil oldu. Bende bunun üzerine kendisine o sözü söyledim” dedi.

Mahkeme müşteki hemşire N.Ç.’nin duruşmada hazır edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.