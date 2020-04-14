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İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
İstanbul'dan Van'a gelmek üzere yola çıkan ve içinde 4 korona virüslü hasta taşıdığı ihbarı yapılan otobüs, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in bilgilendirmesiyle Erzincan'da durdurularak içerisindeki 4 korona virüslü yolcu hastaneye kaldırıldı.
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
14 Nisan 2020 18:11 - İHA
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İstanbul'dan Van'a gelmek üzere yola çıkan ve içinde 4 korona virüslü hasta taşıdığı ihbarı yapılan otobüs, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in bilgilendirmesiyle Erzincan'da durdurularak içerisindeki 4 korona virüslü yolcu hastaneye kaldırıldı.

Korona virüsle mücadele konusunda alınan tedbirler titizlikle uygulanırken, vatandaşların ihbarları da değerlendiriliyor. Bu kapsamda İstanbul'dan Van'a gelen bir otobüste korona virüs testleri pozitif olan 4 yolcunun bulunduğu ihbarı üzerine Van Valiliği harekete geçti. Valiliğe ulaşan ihbarın hemen ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in bilgi vermesi üzerine otobüsün geçtiği güzergahtaki illerde tedbir alındı. Erzincan il sınırları içerisinde polis tarafından durdurulan otobüsten uzman ekipler tarafından indirilen ve korona virüs testleri pozitif olan 4 vatandaş, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Korona virüs taşıdıkları halde seyahat eden 4 yolcuya ayrıca idari para cezası da kesildi.

Buradan güvenlik güçlerinin eşliğinde yoluna devam eden otobüs, 15 yolcusu ile Van'a geldi. Van Şehirlerarası Otobüs Terminalinde karşılanan otobüsteki yolcuların ilk sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra 7 yolcu polis gözetiminde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gönderildi. Van'da ikamet eden diğer 8 vatandaş ise tutanak imzalatılarak polisler tarafından evlerine bırakılıp karantinaya alındı.

Bu arada Van'da korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında evinde gözetim altında tutulanların sayısı da 20 bini aştı.

Öte yandan, Çaldıran ilçesi Hanköy Mahallesi'nden sonra Çatak ilçesi Alacayer Mahallesi'nin Tellikaya ve Çemik mezralarındaki karantina da sonlandırıldı.

Anahtar Kelimeler:

korona virus otobus 4 korona viruslu yolcu

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