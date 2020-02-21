IKBY Sağlık Bakanı İran'dan gelecek Iraklıların karantinaya alınmasını istedi

İSTANBUL - Berzenci imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, IKBY İçişleri Bakanlığı'ndan Kovid-19 ile mücadele konusunda birtakım tedbirler alınması istendi.

Yeni bir duyuruya kadar İran vatandaşlarının IKBY'ye girişine izin verilmemesi ve bu ülkeden gelecek diplomatik heyetlerin de sağlık kontrolünden geçirilmesi çağrısında bulunan Berzenci, şu anda İran'da bulunan Iraklıların bu uygulamadan muaf olmasını ancak ülkeye dönmelerinin ardından 14 gün süreyle doktor gözetiminde karantina altında tutulmalarını talep etti.

Berzenci ayrıca Irak vatandaşlarının bir süre için İran'ı ziyaretine izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Irak İçişleri Bakanlığı ülkeye giriş yapmak isteyen İran vatandaşlarına yeni bir duyuruya kadar vize verilmeyeceğini duyurmuştu.

Irak ayrıca İran'a açılan bir sınır kapısını kapatmış ve bu ülkeye yönelik gidiş-dönüş tüm uçak seferlerini askıya almıştı.