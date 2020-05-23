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İki asistan doktor darp edildi, saldırgan yine serbest!
 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli 2 araştırma görevlisi, hasta yakını tarafından darbedildikleri gerekçesiyle şikayetçi oldu.
İki asistan doktor darp edildi, saldırgan yine serbest!
23 Mayıs 2020 15:00 -
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KIRIKKALE-İddiaya göre, bir hasta yakını, Kadın Doğum Hastalıkları Servisinde düşük tehlikesi geçiren eşinin durumundan aynı bölümde araştırma görevlisi olarak görev yapan Ebubekir Yılmaz'ı sorumlu tutarak serviste tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine hasta yakını Yılmaz'ı serviste darbetti. Bu sırada araya girmek isteyen araştırma görevlisi Simge Katrancı da koluna darbe aldı.

Yılmaz ve Katrancı, daha sonra darp raporu alarak hasta yakınından şikayetçi oldu. 

Kendisinin de darbedildiği iddiasıyla raporu alan ve gözaltına alınan hasta yakını, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ebubekir Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın olaydan 2 gün önce nöbetçi olduğu gün kanama şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, gerekli tetkikleri yapıp sorumlu hocasıyla görüştükten sonra hastanın yatışının yapıldığını söyledi.

Bir hafta önce de Kovid tedavisinden sonra taburcu oaln Dr.Ebubekir Yılmaz "Koronayı yendik, sağlıkta şiddeti yenemedik" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

kirikkale

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