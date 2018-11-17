İki ay önce atanan genç psikolog, evlilik için yola çıktı, trafik kazasında hayatını kaybetti

TOKAT’ın Niksar ilçesinde, TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup ekiplerinden Erbaaspor’un takım otobüsü ile kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada doktor olduğu öğrenilen 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Tokat- Niksar yolu Dönekse Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Pazar günü İzmir’de Tire 1922 ile oynayacağı karşılaşma için takımı Sivas Havalimanı'na götürdükten sonra dönüşe geçen Hasan Şahin yönetimindeki 60 KF 577 plakalı otobüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Uğur Sarı yönetimindeki 02 KS 028 plakalı kamyonet ve Ahmet Baştürk (29) yönetimindeki 60 NU 421 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan ve Niksar Devlet Hastanesi'nde uzman psikolog olarak çalışan Merve Öner (24), olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Melahat Bozkurt (25), otomobil sürücüsü Ahmet Baştürk ve kamyonet sürücüsü Ulaş Sarı ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otobüs sürücüsü Hasan Şahin ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay yerinde hayatını kaybeden uzman psikolog Merve Öner’in cesedi yapılan incelemelerin ardından Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.