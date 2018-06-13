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İki aylık stress sperm kalitesini yüzde 47 düşürüyor
Erkekte hasarlı sperm üretimi ve üreme kapasitesinin düşmesi için, stresli iki ay geçirmek yeterli... Gergin ve stresli geçen iki ay, sperm kalitenizi yüzde 47 oranında azaltıyor ve çocuk sahibi olmanızı güçleştiriyor.
İki aylık stress sperm kalitesini yüzde 47 düşürüyor
13 Haziran 2018 -
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Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, İsrailli araştırmacılar tarafından, yaş ortalaması 32 olan erkeklerden elde edilen 11 bin sperm örneğinin incelendiği araştırmanın sonuçları hakkında şu bilgileri verdi:

“Yumurtanın döllenmesinde sperm hareketi çok önemli ve sperm hareketinde yavaşlama doğal yollardan gebelik şansını düşüren en önemli etkenlerden biri. İsrailli bilim adamları yoğun baskı ve stress altındaki erkeklerde sperm hareketinde ciddi bozulmalar geliştiğini gösterdiler.

YAŞAM TARZINDA ACİL DEĞİŞİKLİK ŞART
Yaşam tarzında acilen bir değişim olmazsa gelecekle ilgili endişelenmemiz gerek. Daha önce yapılan çalışmalarda sabun, güneş yağı ve plastikte spermi etkileyen kimyasalların varlığı bulunmuştu. Bu fiziksel faktörler yanında stress / kısırlık ilişkisi de çok kuvvetlidir. Adeta bir kısır döngüdür. Spermle ilgili problemler yaşayan erkek, kendini güçsüz hisseder hatta partneriyle ilişkisi bile bozulabilir. Bu da stress seviyesini yükseltir.

Peki erkekler daha sağlıklı spermlere sahip olmak için ne yapmalı?
Sağlıklı vücut ağırlığında olmak 
Sigarayı bırakmak
Aşrı alkol tüketmemek
Dar iç çamaşırlarından uzak durmak
Yeterli uyku
Stresten kaçmak
Sağlıklı egzersiz yapıp, fit kalmak.”

Anahtar Kelimeler:

saglikli sperm op dr betul gorgen

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