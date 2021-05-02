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İki Başhekim fotoğraf paylaştı paylaştı: Kovid yoğun bakımda sıfır vaka
Kırmızı renkle "Çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde devlet hastanesi, Kovid yoğun bakım ünitesinde vaka sayısının sıfır olduğunu açıkladı. Dün de Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Şamil Gerek, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Kovid-19 yoğun Bakım Servisi'nde hasta sayısının sıfıra indiğini duyurmuştu.
İki Başhekim fotoğraf paylaştı paylaştı: Kovid yoğun bakımda sıfır vaka
02 Mayıs 2021 14:55 -
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OSMANİYE-Sağlık Bakanlığınca açıklanan korona virüs haritasında kımızı renkle “Çok yüksek riskli” iller arasında gösterilen Osmaniye’de vaka sayıları düşüyor.

Düziçi ilçesinde düşen vaka sayıları nedeniyle devlet hastanesinde bulunan Kovid yoğun bakım ünitesinin boş halinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Başhekim Aysun Albayrak, ilk kez hasta yatışının olmadığını söyledi.

 

Albayrak, "Tam kapanma sürecinin olumlu etkilerini görmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 1 yıldır Kovid yoğun bakımımızda ilk kez hasta yatışı yok, servislerimizde de azaldı. Bu mücadelede ön saftaki tüm emekçi kahramanları kutluyorum. Bu kahramanlarımızı gün gelecek tarih minnetle hatırlatacak” görüşlerine yer verdi.


Öte yandan, Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimi Şamil Gerek de geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Kovid yoğun bakım ünitesinde vaka sayısının sıfır olduğunu bildirmişti.

Kadirli'de de sıfıra indi

Koronavirüs risk haritasında yüksek riskli olarak kırmızı kategoride bulunan Osmaniye'de, Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Şamil Gerek, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Kovid-19 yoğun Bakım Servisi'nde hasta sayısının sıfıra indiğini duyurdu.

Risk haritasında kırmızı kategoride bulunan kentteki Kadirli Devlet Hastanesi'nin Başhekimi Uzman Dr. Şamil Gerek, sosyal medya hesabında "Kadirli Devlet Hastanesi Kovid yoğun bakım hasta sayımız sıfır (0). Daha iyi olacağız inşallah" notu ile boş yoğun bakım servisinin fotoğrafını paylaştı.

 

 

Anahtar Kelimeler:

osmaniye yogun bakim

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