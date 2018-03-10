İki doktor Ukrayna'da intikam için mi tutuklu?

Ukrayna'da Türk doktorlar Yahya Öztel ve Hakan Tarakçıoğlu’nun 11 aydır tutuklu yargılandığı organ kaçakçılığı davasının son duruşmasında yine gelişme olmadı, tahliye çıkmadı. Sadece 2 doktorun tutuklu olduğu dosyayla ilgili geçen hafta görülen duruşma, savcı Yuliya Dyadyduk katılmadığı için görülemedi.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; duruşma 2 ay sonraya ertelenirken, davayla ilgili ilginç bir detay da ortaya çıktı. Dosyada şikâyetçi ve tanık olarak bulunan kişilerden birinin Başsavcı Vladyslav Gryorenko olduğu ortaya çıktı. İlginç olan ise Başsavcı Gryorenko’nun babasının, Türkiye’de organ nakli sırasında hayatını kaybetmesi.

İddiaya göre başsavcının böbrek hastası babası Sergey Gryorenko’ya, Türk doktorlar Öztel ve Tarakçıoğlu aracılığıyla 4 Şubat 2016’da Türkiye’de organ nakli yapıldı. Baba Gryorenko, nakilden 34 gün sonra hayatını kaybetti. Ölümle ilgili hastanın hiçbir yakını şikâyette bulunmadı.

TEHDİT İDDİASI

Ancak olaydan yaklaşık 1 yıl sonra iki Türk doktor Ukrayna’da gözaltına alınıp tutuklandı. Cezaevine konulan Öztel ve Tarakçıoğlu’na sorgu için giden soruşturmayı sürdüren kadın savcı Yuliya Dyadyduk’nun, avukatların yanında “Çok değer verdiğimiz meslektaşım Gryorenko’yu çok üzdünüz. O size çok kızgın. Ondan dolayı canınız çok yanacak” diyerek doktorları tehdit ettiği öne sürüldü. Bu iddia, Türk doktorların intikam için tutuklanmış olabileceğini gündeme getirdi.

TÜRKİYE'DEN NOTA

TÜRK doktorların yargılanması sürerken, Türkiye’nin 26 Şubat 2018’de yargılamanın hukuki çerçevede yapılması konusunda Ukrayna’ya nota verdiği ortaya çıktı. Öztel’in Ukrayna’da oturum ve ikamet izni olmasına rağmen hâkimin, ‘sanıkların ikamet ve oturum izinleri olmadığı’ iddiasıyla devamlı tutukluk kararı vermesi üzerine Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.



Bakanlık bir hafta önce büyükelçilik aracılığıyla Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na nota verdi. Notada, 11 aydır tutuklu bulunan iki doktorun yargılandığı davanın hukuki çerçevede yapılması konusunda hassasiyet gösterilmesi istendi.

PARLAMENTO GÜNDEMİNDE

Bu arada Tatar asıllı Ukrayna Milletvekili Refat Çubarov, Türk doktorların tutukluluğunu Ukrayna Parlamentosu’nun gündemine taşıdı. Çubarov, iki doktorun yargı sürecinin uzatılmasının hukuki nedenlerden kaynaklanmadığına inandıklarını söyledi. Çubarov’un girişimi üzerine insan hakları görevlilerinin cezaevine giderek Türk doktorları ziyaret ettiği belirtildi.