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İki ilde daha maske takmak zorunlu oldu
İki ilde daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.
İki ilde daha maske takmak zorunlu oldu
30 Temmuz 2020 18:40 - AA
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Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm alanlarda maske takmak zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Rahmi Doğan başkanlığına toplandı.

Kovid-19 ile mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantıda, tüm alanlarda maske takmanın zorunlu olmasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca, maske ve hijyen kurallarına uyularak taziyelerin 1 gün ile sınırlandırılması, il girişlerinde 24 saat ateş kontrolü yapılması, düğünlerde yemek ikramının yasaklanması, uymayanlara cezai işlem uygulanması kararları alındı.

Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında da mezarlık ziyaretlerinin toplu yapılmaması, sosyal mesafeye uyulması ve ikramda bulunulmaması, kaymakamlıklarca uygun görülen açık alanlarda alınacak önlemler çerçevesinde bayram namazı kılınması kararlaştırıldı.

ADANA'DA DA MASKE ZORUNLU OLDU

Adana'da da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren tüm alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Kovid-19 ile ilgili olağanüstü toplandığı belirtildi.

Salgının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan tedbirlerin salgının yayılma hızını düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca ilimizde ek tedbir alınmıştır. Bu kapsamda bugün saat 24.00'ten itibaren vatandaşların tüm ilimiz sınırları içinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine karar verilmiştir. Alınan karara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 900 lira idari para cezası verilecek olup, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır."

Anahtar Kelimeler:

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