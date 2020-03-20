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İki ilimizde sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz oldu
Trabzon'da sağlık çalışanları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesinin aldığı karar doğrultusunda, sağlık çalışanları kentteki toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.
İki ilimizde sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz oldu
20 Mart 2020 12:46 - AA
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Trabzon'da sağlık çalışanları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Twitter hesabından, "Tüm sağlık çalışanlarımız, koronavirüs ile mücadele süresince Büyükşehir Belediyemizin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacaktır." paylaşımında bulundu.

Zorluoğlu, sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, zaman kavramı gözetmeksizin fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının ulaşım sorunu yaşamaması için bazı kararlar aldıklarını belirtti.

Kovid-19 tehdidinin bertaraf edilmesi için herkese önemli görevler düştüğüne işaret eden Büyükkılıç, zorlu süreçte en büyük fedakarlığı sağlık çalışanlarının gösterdiğini vurguladı.

Büyükkılıç, sağlık çalışanlarının, personel kimliğini göstererek, belediye ve halk otobüsleri ile raylı sistem araçlarından ücretsiz yararlanabileceğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:

saglik calisanlari toplu tasima hizmetleri ucretsiz

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