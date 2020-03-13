İki rektör, iki farklı görüş: İntörnlere tatil var mı? HABER GÜNCELLENDİ!

MEDİMAGAZİN-Dün akşam Beştepe’de yapılan Koronavirüs Zirvesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın alınan önlenleri sıraladı. Önlenler arasında üniversitelerin 3 hafta boyunca tatil edilmesi de yer aldı.

HABER GÜNCELLEME:

Haberin ardından Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Gür yeni bir twit atarak intörnlere de tatil ilan edildiğini duyurdu:

Ancak açıklamanın ardından tıp fakültelerinin 6. Sınıfında okuyan öğrencilerin durumu tartışma konusu oldu. İntörn hekimlere tatil verilip verilmeyeceği ile ilgili Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Gür yaptığı açıklamada “Sevgili Öğrencilerimiz; Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve Naci Topçuoğlu MYO intörnlerimiz (iş yeri eğitimi) bulundukları yerlerde çalışmalarına devam edeceklerdir.” Diyerek intörnlerin hastanede çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ancak Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ,ise “Tıp fakültesinden mezun olmayan herkes öğrenci sayılır” diyerek kararı intörn hekimlere de izin verecek şekilde uygulayacaklarını belirtti.



Sosyal medyada ise Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Gür’e tepki geldi.

@MektebiTibbiye hesabından yapılan paylaşımda;

"Tıp eğitimi bir lisans eğitimidir ve süresi 6 yıldır! Öğrenciler 6 yıl boyunca öğrenci statüsündedir.

Cumhurbaşkanımız 16 Mart tarihinden itibaren üç hafta boyunca üniversitelerimizi tatil etmiştir.

Sn Gür siz hangi gerekçe ile bu kararı tanımıyorsunuz? " denildi.