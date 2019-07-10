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İki sağlık çalışanını yaralayan zanlılar Başsavcılık itirazı üzerine tutuklandı
Sakarya'da iki sağlık çalışanını yaralayan ve çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 zanlı, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı
İki sağlık çalışanını yaralayan zanlılar Başsavcılık itirazı üzerine tutuklandı
10 Temmuz 2019 - AA
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Olayda sağlık çalışanlarını yaralayan Murat B. ve Yavuz B. hakkında nöbetçi sulh ceza hakimliğince verilen adli kontrol şartıyla serbest bırakma kararına, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi.

Sağlık Sen Sakarya Şube Başkanı: Sağlık çalışanları yalnız değildir 

Kabul edilen itirazın ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince haklarında yakalama kararı çıkarılan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı: Hasta yakınları gözaltına alındı 

 Olay

Yaklaşık 20 gün önce baş dönmesi şikayetiyle Toyotasa Acil Yardım Hastanesine başvuran bir hastanın yakınları, tartıştıkları hastanenin radyoloji bölümünde görevli A.G. ve M.S'yi bıçakla yaralamıştı. Olay sonrası gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet toyotasa acil yardim hastanesi

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People
3
1) dr (dr)
10.07.2019 16:25:20
Savcı beye bravo. Önceden neden serbest bırakıldı acaba ?
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