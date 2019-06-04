İki Türk doktor, dünyadaki cerrahlara robotik cerrahi öğretiyor

Robotik cerrahi başta üroloji olmak üzere, kadın hastalıkları, genel cerrahi, göğüs cerrahisi, kulak burun boğaz alanlarında kullanılıyor. Türk cerrahlar ise bu alanda dünyaya örnek çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda Avrupa Üroloji Derneğinin Robotik Üroloji Grubunda yer alan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Erdem Canda ve Prof. Dr. Derya Tilki de dünya cerrahlarına eğitim veriyor.

Yaptığı bilimsel çalışmalarla dünyaca bilinen Avrupa Üroloji Derneğinin yönetim kurulundaki iki Türk cerrah, İngiltere, İspanya, Hollanda, Belçika gibi ülkelerin cerrahlarına eğitim vermeye devam ediyor.

Avusturalya'dan gelen cerrahlara eğitim verdiler

Prof. Dr. Erdem Canda ve Prof. Dr. Derya Tilki bu defa da Belçika'da bulunan dünyanın en büyük Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi'nde Avusturalya'dan gelen cerrahlara eğitim verdi. Bu merkezin de eğitmeni olan her iki cerrah, yaptıkları canlı ameliyatlarla çok sayıda cerraha, robotik üroloji ameliyatları ile ilgili ders verdi.

Derya Tilki ve Erdem Canda, "İki Türk olarak Avrupa'nın merkezinde yer alan dünyanın en büyük robotik cerrahi eğitim merkezlerinden birinde Avusturalya'dan gelen meslektaşlarımıza eğitim vermekten mutluluk duyuyoruz. Oldukça ilgi gören ve başarılı geçen bu kurslarımızın sayısının giderek artacağını düşünüyoruz'' dedi.

Almanya'da bir kliniğin Prostat Kanseri Merkezi'nde çalışan Prof. Dr. Derya Tilki, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Canda ile birlikte Avrupa Üroloji Derneğinin Robotik Üroloji Yönetim Kurulu üyeleri olarak dünya cerrahlarına eğitim veremeye devam edeceklerini belirtti.