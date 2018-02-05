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İki Türk profesör kanser tedavisinde dünyaya umut oldu
Almanya’da yaşayan Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci’nin yıllardır kanseri yenmek için yürüttükleri araştırma tüm dünyanın yeni umudu oldu.
İki Türk profesör kanser tedavisinde dünyaya umut oldu
05 Şubat 2018 - Hürriyet
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Çünkü Prof. Dr. Şahin ve Dr. Türeci, çok ileri seviyedeki 13 kanser hastasında kanserin yeniden nüksetmesini önemli ölçüde geriletti. 1 hastada kanser tamamen yok oldu. 1 hastada tümör küçüldü. 2 hastada ise büyüme durduruldu. Dr. Özlem Türeci bu araştırma sonuçlarını şöyle anlattı:

ÖZEL AŞIYLA

“Bu 13 hasta siyah deri kanseri hastaları ve biz terapiye başlamadan önce öteki tüm rutin ve deneysel terapilerinden geçmiş, tüm ilaçlara rağmen kanserin yeniden türediği hastalardı. İki yıl boyunca bu hastalarda terapiyi uygularken kanserin yeniden nüksetmesini önemli ölçüde gerilettik. Bu hastalar arasında kanserin her ay yeniden nüksettiği vakalar vardı. Biz kişinin önce bir tümör gen haritasını çıkarıyoruz. Ondan sonra kişiye göre ilaç geliştiriyoruz. Bu bir süre alıyor ve gelecek tıbbın görevi de bu süreyi hızlandırmak. Geliştirdiğimiz bu ilacı hastaya aşı olarak enjekte ediyoruz. Bu aşı hastada daha önce gen haritasıyla tespit ettiğimiz kanserin özelliklerine göre yapıldığı için bu hücreleri tanıyor ve bir dedektif gibi hücreleri aramaya çıkıyor. Zamanında bu hücreleri görmeyip uyuyakalan bağışıklık sistemini harekete geçiriyor ve kanser hücrelerini tanıyıp saldırarak öldürüyor. Bu terapi aynı zamanda bağışıklık sistemini hafızayla donatıyor. Yıllar sonra bu hücrelerin yeniden nüksetmeye başlaması durumunda, bağışıklık sistemi hemen uyanıp bu hücrelere karşı atağa geçerek zamanında yok ediyor.”

8 ÖDÜLLERİ VAR

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci Mainz Üniversite Kliniği’nde araştırmalarını yapıyor. Prof. Dr. Şahin ve Dr. Türeci ABD Onkoloji Vakfı, Almanya Onkoloji Vakfı, Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı ödülleri başta olmak üzere 8 ödül sahibi. 
 

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kanser tedavisi turk profesor

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