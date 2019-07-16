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İki yaşındaki yapışık ikizler 50 saatten uzun ameliyatlarla ayrıldı
Kafalarından yapışık olarak doğan 2 yaşındaki Pakistanlı ikizler, İngiltere'nin başkenti Londra'da sanal gerçeklik teknolojisi ve 3D yazıcıların da kullanıldığı toplamda 50 saati aşan ameliyatlarla ayrıldı
İki yaşındaki yapışık ikizler 50 saatten uzun ameliyatlarla ayrıldı
16 Temmuz 2019 - BBC
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3 büyük ameliyat geçiren ve bu ay başında taburcu olan Safa ve Merve Ullah adlı kız çocuklarının operasyonuna 100 kadar doktor ve yardımcı personelin katıldığı açıklandı.

Kalp krizi sonucu babalarını doğumdan önce kaybeden çocukların durumunun iyi olduğu ve şimdi fizyoterapi gördükleri belirtiliyor.

Ameliyatların parasını adı açıklanmayan bir bağışçının ödediği açıklandı.

Operasyonlar, 2006 ve 2011 yıllarında da benzer iki ameliyat gerçekleştiren Great Ormond Street Çocuk Hastanesi'nde yapıldı.

İlk ameliyatın çocuklar 19'ar aylıkken Ekim 2018'de, son ameliyatın ise 11 Şubat'ta yapıldığı açıklandı.

Çocukların bire bir kopyası çıkarıldı

Hastane yetkililerine göre, Pakistan'ın Çarsadda kentinde sezaryenle dünyaya gelen çocuklar, kafatasları ve damarları yapışık parazit ikizler olarak doğdu.

Operasyonun başarı şansını artırmak için ameliyattan önce sanal gerçeklik teknolojisiyle çocukların birebir anatomik kopyaları çıkarıldı. Bunun operasyonda cerrahlara çocukların kafataslarının karmaşık yapısıyla beyin ve damarlarının konumunu daha iyi görme fırsatı verdiği belirtiliyor.

Ameliyat öncesinde 3D yazıcıyla çıkarılan plastik modeller üzerinde prova yapıldı.

Operasyon sırasında önce çocukların damarları ayrıldı. Sonra beyinleri ve damarlarını ayrı tutmak için kafalarına plastik bir parça yerleştirildi.

Tarama tetkikinde çocukların ayrı beyinleri olduğu görüldü. Şekilleri bozuk olan beyinler, plastik ve buna bağlı bir kasnak sistemiyle düzeltildi.

Safa ameliyat sırasında inme geçirdi

Ameliyat sırasında Safa'nın boyun damarlarında pıhtı oluşması sonucu çocuklarda kanama başladı. Bunun sonucu olarak Safa'nın kanı ikizine yöneldi.

Nabzı yavaşlayan Merve'nin kaybedilmesi riski doğdu. Bunun üzerine çocukların ortak damarlarından biri Merve'ye verildi. Ancak bu kez de damarını kaybettiği için Safa tehlikeye girdi ve 12 saat sonra inme geçirdi.

Yeni kafatasları yapıldı

Ameliyatın son aşamasında çocuklara kendi kemiklerinden kafatasları yapıldı. Doku genişleticilerle çocukların derilerinin kafataslarını örtmeleri sağlandı.

Bu ameliyatları daha sonra çocukların yaşamlarını birbirlerinden bağımsız olarak sürdürebilmesini sağlayacak bir dizi küçük operasyonlar izledi.

34 yaşındaki Anne Zeynep Bibi, "Yaptıkları her şey için hastaneye müteşekkiriz. Çocuklarım geleceği için büyük heyecan duyuyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:

yapisik ikiz ameliyat doktor street cocuk hastanesi

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