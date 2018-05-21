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İki yıl sonra ilk ortopedist başladı, ilk gün 80 poliklinik yaptı!
Yaklaşık 2 senedir ortopedi uzmanının bulunmadığı Kula Devlet Hastanesine atanan Op. Dr. Gürsel Kalkan göreve başladığı ilk gün 80 hastayı muayene etti.
İki yıl sonra ilk ortopedist başladı, ilk gün 80 poliklinik yaptı!
21 Mayıs 2018 -
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Manisa’nın Kula Devlet Hastanesi’nde 2 yıldır boş bulunan ortopedi uzmanlığına atanan Op. Dr. Gürsel Kalkan bugün göreve başladı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ihtisasını tamamlayan Op. Dr. Gürsel Kalkan, göreve başladığı ilk gün 80 hastayı muayene etti. 
Kula gibi tarihi bir ilçeye atamasının yapıldığı için son derece mutlu olduğunu dile getiren Op. Dr. Kalkan, "Bu güzel ilçede uzun süre görev yapmak istiyorum. Bundan böyle hastanemize gelen ortopedi hastaları zorunlu olmadıktan sonra hiçbir yere gönderilmeyecek. Hastalarımızın sorunlarını burada çözmek için gayret göstereceğiz” dedi. 
Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mehmet Onur Kahya ise şunları söyledi: “21 Mayıs tarihi itibari ile 80. dönem devlet hizmet yükümlüsü kurası ile hastanemize atanan ortopedi doktorumuz Op. Dr. Gürsel Kalkan ilçemizde hizmet vermeye başlamıştır. Kula halkımıza ve çevre ilçelerdeki vatandaşlarımıza Kula Devlet Hastanesi olarak daha iyi hizmet verebilmek için çalışıyoruz” dedi. 

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