Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci dalga hazırlıkları başlıyor, hükümetten Covid-19 kararları...
Yaz tatilinin bitmesiyle büyük kentlerde 'alarm' haline geçilirken kış önlemleri de gündemde. Ancak bu dönem hayatı durdurmak yerine hareketliliği yavaşlatacak kararlar alınacak. 65 yaş üstüne kısıtlamalar devam ederken üniversitelerin açılışı da şimdilik gündemde değil
İkinci dalga hazırlıkları başlıyor, hükümetten Covid-19 kararları...
01 Eylül 2020 08:38 - Hürriyet
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Sağlık Bakanlığı ve hükümetteki ikinci dalga hazırlıkları çerçevesinde, eylül-ekim aylarına yönelik yeni planlamalar değerlendiriliyor. Yapılan seri toplantılarda, yeni dönemin bir öncekinden farklı kurgulanacağı ve geçtiğimiz mart-nisan deneyiminden yararlanarak, kontrollü ve bölgesel yeni kurallar konulacağı ifade ediliyor.

Yaz aylarından önce yüzde 1.7'ye kadar düşen ölüm oranları, son dönemde yeniden yüzde 2.5'e yükseldi. Buna rağmen, sağlık sisteminin başvuruları hala karşılayabildiği belirtildi. İstanbul'da kurulan sahra hastaneleriyle 2 bin ilave yatak oluştuğu, ayrıca diğer hastanelerin yaz döneminde salgına yönelik eksikliklerini giderdiği ifade ediliyor.

Ekimde beklenen olası artıştan önce, yeniden duyarlılığın arttırılması gerektiği belirtiliyor. Eylülde Anadolu'dan dönüşlerin tamamlanacağı, bu nedenle, başta İstanbul olmak üzere, Marmara Bölgesi'nde Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova gibi illerdeki vaka sayılarında 3-4 hafta içinde artış beklendiği ifade ediliyor. Ankara ve Konya'daki artış da buna örnek olarak gösteriliyor.

YAZ REHAVETİ BİTİYOR

Uzmanlar, 'yaz aklı'nı geride bırakıp, 'kış aklı'na geçiş yapmak gerektiğini belirterek, "Ne yaparsanız yapın yaz ayları insanların rahatladığı, gevşediği dönemdi. Bu süreç şimdi bitiyor. Büyükşehirlere başlayan dönüşten sonra, herkes normal yaşantısına geri döndüğünde, dışarıdan uyaranlar devreye girecek. Salgına yakalanan bir yakını, bir arkadaş, bir komşu onu yeniden önlem alma konusunda tetikleyecek ve yaz rehaveti sona erecek" diyor.

NEREDE SORUN VARSA ORADA YASAK

- Bundan sonra blok yasaklar uygulanmayacak. Bölgesel yasaklar ve kararlar devam edecek. Nerede sorun varsa orası izole edilecek. İşyerleri ve dükkanlar kapatılmayacak.
- İllerdeki duruma göre haftasonu sokağa çıkma yasakları ilan edilebilecek.
- Hareketliliği yavaşlatacak kararlar alınacak. Bu konuda 65 yaş üstü ve üniversite öğrencilerine yönelik kararlar etkili olacak. 65 yaş üstü gruplar için belli alanlara girememe yasağı devam edebilecek. Onların bineceği otobüs, gideceği parkın ayrı olması gibi yaklaşımlar sergilenebilecek.
- Dışarıdaki hareketliliği gruplara ayırma planlaması yapılacak.
- Ara kesmeler uygulanarak virüsün birinden diğerine atlamasının önlemi alınacak.
- En önemli karar, okullar konusunda olacak. Toplantılarda ilköğretimin açık olması, kronik rahatsızlığı olan çocukların evde eğitim görmesi, üst sınıflarda sadece 8 ve 12. sınıfların okula gitmesine sıcak bakılıyor.
- Üniversitelerin açılması ise planlar arasında değil. 8 milyon gencin tüm Türkiye genelinde harekette olmasının, yurtların, okul kantinlerinin, okulların çevresindeki kafeteryaların hareketlenmesi anlamına geleceği, bunun da kontrol edilemeyeceği konuşuluyor.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi ikinci dalga saglik sistemi eylul-ekim

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
12
1) magandaya (dikkat)
01.09.2020 13:06:40
MAGANDA denen tipe çok dikkat etmeli. Hangi taşı kaldırsan bu çıkar karşına. Tabii dereceleri var.
Hafif tip : Ters bakar,hakaret ,küfür ve tehdit eder.
Orta tip : Yumruk , tekme atar, eline geçirdiğini fırlatır, saldırı unsuru olarak kulanır.
Ağır tip : Delici kesici alet, ateşli silah kulanır. Çeşitli derecelerde yaralar, yerine göre öldürür
Organize tip : Bunlara girmeyelim. Biraz konumuz dışı kalıyor.
Konumuzla ilgisine gelirsek ; bu tiplerde kurallara, düzen ve otoriteye karşı gelme, canı istediği zaman istediğini yapmayı özgürlük ve demokrasi sanma , gibi patolojik özellikler mevcuttur.
Maske takmaz, ya da takılması gereken yer dışında her yerine takar.
Sosyal mesafeye uymaz, bu ortamda bile sarılır öpüşür.
Uyardığın zaman da kavga çıkarır. Yukardaki tiplerden hangisine giriyorsa artık ona göre. Hem suçlu hem güçlüdür. Sosyopatik bir kişiliğe sahip olduğundan pişman olmaz, ders almaz, laf dinlemez, kendini sonuna kadar haklı görür, arlanmaz, uslanmaz, eğitilmeye çok dirençlidir. Okumuşları bile…
Sağlıkta şiddet uygulayanlar da bu gruptan çıkar. Aslında kadına, çocuğa, hayvana şiddet uygulayan yapısal olarak kriminal bir tipten bahsediyoruz.
Bunların orta – ağır tipleri kendilerini hemen belli ederler, ama bu arada bir canlıya da zarar vermiş durumdadırlar.
Daha çok sayıda bulunan hafif tipleri nerede bulunurlar ? Habitatları neresidir ?
Heryer olmakla birlikte zarar verdiği alanlar :
Düğün, nişan, asker uğurlama ve bunların alayları yani araçlara bindirilmiş formları, eğlence mekanları hasta ve ölü evi ziyaretleri gibi toplu alanlar.
İpuçlarını verdim. Bundan sonrasını sayın büyüklerimiz halleder


İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.