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İkinci dalga sesi mi? Uzun süredir ilk kez günlük vaka sayısı 1000'in üstüne çıktı
Türkiye'de son 24 saatte, 1195 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Uzun süredir ilk kez vaka sayısı 1000'in üzerine çıktı
İkinci dalga sesi mi? Uzun süredir ilk kez günlük vaka sayısı 1000'in üstüne çıktı
12 Haziran 2020 20:20 -
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Türkiye'de son 24 saatte 1195 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 175 bin 218, can kaybı 4 bin 778 oldu.

Son 24 saatte, 1242 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 149 bin 102 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı 1195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor." dedi.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 entube hasta sayisi ikinci dalga

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