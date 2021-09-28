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İkinci doz aşılamada mavi kategorideki illerin sayısı 11'e ulaştı
Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından ikinci doz aşılamada Düzce'nin yüzde 65'i, Osmaniye'nin ise yüzde 75'i geçtiğini duyurdu.
İkinci doz aşılamada mavi kategorideki illerin sayısı 11'e ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

28 Eylül 2021 11:23 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılama oranlarının, Düzce'de yüzde 65 Osmaniye'nin ise yüzde 75'in üzerine çıktığını duyurdu.

Günlük Kovid-19 haritasını paylaşan Sağlık Bakanı, "Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı Düzce'de bugün yüzde 65’in üzerine çıktı. Risk rengi artık sarı olan Düzce’nin bu oranı kısa sürede %75’in üzerine çıkarmasını bekliyoruz. "

"Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı Osmaniye'de de %75’in üzerinde. Böylece mavi il sayımız 11’e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşıda yarışalım!" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

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