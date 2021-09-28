İkinci doz aşılamada mavi kategorideki illerin sayısı 11'e ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşılama oranlarının, Düzce'de yüzde 65 Osmaniye'nin ise yüzde 75'in üzerine çıktığını duyurdu.
Günlük Kovid-19 haritasını paylaşan Sağlık Bakanı, "Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı Düzce'de bugün yüzde 65’in üzerine çıktı. Risk rengi artık sarı olan Düzce’nin bu oranı kısa sürede %75’in üzerine çıkarmasını bekliyoruz. "
"Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı Osmaniye'de de %75’in üzerinde. Böylece mavi il sayımız 11’e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşıda yarışalım!" ifadelerini kullandı.