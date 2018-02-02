İkinci gözaltı dalgası! TTB soruşturmasında 13 gözaltı kararı daha

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TTB'nin Zeytin Dalı harekâtına ilişkin yayınladığı bildiriye destek veren sosyal medya hesaplarını takibe aldı.

Ekipler, bildiri lehine paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen ve aralarında HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Songül A. ile Aysu Simge T, Cevahir C., Ali E., avukat Kemal U. ve Sibel T.'nin de bulunduğu 13 şüpheliyi sabah saatlerinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarla gözaltına aldı.

Evlerinde arama yapılan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

11 YÖNETİCİSİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Türk Tabipleri Birliği'nin Afrin harekâtıyla ilgili yaptığı açıklama nedeniyle Başkan Prof. Dr. Raşit Tükel'in de aralarında bulunduğu 11 yöneticisi gözaltına alınmıştı.