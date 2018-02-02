İkinci gözaltı dalgası! TTB soruşturmasında 13 gözaltı kararı daha

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TTB'nin Zeytin Dalı harekâtına ilişkin yayınladığı bildiriye destek veren sosyal medya hesaplarını takibe aldı.
Ekipler, bildiri lehine paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen ve aralarında HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Songül A. ile Aysu Simge T, Cevahir C., Ali E., avukat Kemal U. ve Sibel T.'nin de bulunduğu 13 şüpheliyi sabah saatlerinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarla gözaltına aldı.
Evlerinde arama yapılan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
11 YÖNETİCİSİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Türk Tabipleri Birliği'nin Afrin harekâtıyla ilgili yaptığı açıklama nedeniyle Başkan Prof. Dr. Raşit Tükel'in de aralarında bulunduğu 11 yöneticisi gözaltına alınmıştı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|08.01-07.02
|SATILIK POLİKLİNİK hissesi & tamami
|Diğer
|07.01-06.02
|Kadın doğum cildiye uzmanı
|Personel Arayanlar
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|03/02-09/02
|Radyoloji Kış Okulu
|RADYOLOJİ
|ANTA
|15/02-17/02
|2. Endoskopik Kulak Cerrahisi Kongresi
|KULAK-BUR...
|MERS
|14/02-18/02
|4.Sağlık Yönetimi Kongresi
|SAĞLIK...
|ANTA
|14/02-18/02
|: Türk Toraks Derneği 17. Kış Okulu ve 9. Göğüs Cerrahisi Kış Okulu
|GÖĞÜS...
|ANTA
|23/02-24/02
|3. İstanbul Hipofiz Sempozyumu
|KULAK-BUR...
|İSTA
|23/02-25/02
|2.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi
|GASTROENT...
|ADAN
|23/02-25/02
|8. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
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|ANTA