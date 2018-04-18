İkinci yüzünü çıkarıp üçüncü yüzü taktılar

Fransa’da 43 yaşındaki Jerome Hamon adlı adam, ikinci kez yüz nakli olarak tarihe geçti. Doğuştan gelen kendi yüzü daha önce bir nakille değiştirilen Hamon, geçtiğimiz ocak ayında geçirdiği ikinci yüz nakli operasyonu sonrası ‘üçüncü’ yüzüyle yeni durumuna da alıştı.

18 Nisan 2018 - HÜRRİYET