İkisi kanser ilacı olmak üzere 55 ilaç daha geri ödeme listesinde!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikisi kanser ilacı olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi

18 Haziran 2019 - AA