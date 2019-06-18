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İkisi kanser ilacı olmak üzere 55 ilaç daha geri ödeme listesinde!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikisi kanser ilacı olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi
İkisi kanser ilacı olmak üzere 55 ilaç daha geri ödeme listesinde!
18 Haziran 2019 - AA
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikisi kanser ilacı olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

Anahtar Kelimeler:

sgk ilac geri odeme zehra zumrut selcuk

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