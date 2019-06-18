İkisi kanser ilacı olmak üzere 55 ilaç daha geri ödeme listesinde!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikisi kanser ilacı olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|19/06-23/06
|2. İç Hastalıkları Kongresi
|İÇ...
|İSTA
|20/06-23/06
|4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|21/06-23/06
|Kronik Enflamatuar Hastalıkların Tanı ve Tedavisinde Bütüncül Tıp Yaklaşımları Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|ANKA
|20/06-23/06
|TOD 3. Canlı Cerrahi Sempozyumu
|GÖZ...
|İSTA
|28/06-30/06
|5. Karadeniz Hematoloji Sempozyumu
|HEMATOLOJİ
|SAMS
|28/08-29/08
|Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu
|ÇOCUK...
|İSTA
|27/08-31/08
|20. Ulusal Anatomi Kongresi
|ANATOMİ
|İSTA