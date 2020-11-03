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İkiz doktorların acı günü: Babalarının tabutunu birlikte taşıdılar
İzmir’deki depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 58 yaşındaki Ali Bildirici, Seydikemer ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
İkiz doktorların acı günü: Babalarının tabutunu birlikte taşıdılar
03 Kasım 2020 21:41 -
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Fethiye'de yaşayan 58 yaşındaki Ali Bildirici, doktor olan oğlu Çağlar Bildirici'yi ziyaret için gittiği İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda göçük altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Depremden 2 gün sonra enkaz altından çıkartılabilen Bildirici'nin naaşı, Atlıdere Mahallesi'ndeki baba evinin önüne getirilerek helallik alındı. Cenaze, Atlıdere Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Törene, Bildirici'nin oğulları Çağlar ve Çağdaş Bildirici, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan depremde yıkılan binanın enkazından sağ olarak çıkarılan Bildirici'nin eşi Gülgün Bildirici'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

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