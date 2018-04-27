İl il istifa eden başhekim ve başhekim yardımcıları!

|BAŞHEKİM YARDIMCISI
|ÖZGÜR KARA
|ADANA ŞEHİR HASTANESİ
|BAŞHEKİM YARDIMCISI
|RECEP ÖZGÜN
|AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ
|BAŞHEKİM YARDIMCISI
|ZEKİ ARSLAN
|AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ
|İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜ
|İBRAHİM ÜNLÜ
|ANKARA KAHRAMANKAZAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
|MÜDÜR YARDIMCISI
|ABDURRAHMAN ÇETİN
|ANKARA BEYTEPE MURADİ EKER DEVLET HASTANESİ
|BAŞKAN YARDIMCISI
|AZİZ ALPER BİTEN
|SB YÖNETİM HİZMETLERİ GM YARDIMCISI
|BAŞHEKİM YARDIMCISI
|MEHMET KANPOLAT
|ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
|BAŞKAN
|HÜSEYİN SARIKAYA
|ÇANKIRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
|BAŞKAN
|ALİ MUMCU
|ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
|BAŞHEKİM YARDIMCISI
|KEMAL ÜRKMEZ
|GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
|BAŞHEKİM YARDIMCISI
|TOLGA BAŞ
|İSTANBUL LÜTFİ KIRDAR E.A.H.
|BAŞHEKİM
|HÜSEYİN ZAFER ALKAYA
|İZMİR TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ
|BAŞHEKİM YARDIMCISI
|MAHFUZ AYDOĞAN
|İZMİR BUCA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
|HALK SAĞLIĞI BAŞKANI
|AHMET YENER
|K.MARAŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
|İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜ
|HARUN ARSLAN
|KOCAELİ KARTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
|BAŞKAN YARDIMCISI
|YUSUF GÜNAY
|MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
|BAŞHEKİM
|FATİH ÖZKAN
|SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
|BAŞHEKİM YARDIMCISI
|MUSTAFA SEVEN
|SAMSUN KAVAK DEVLET HASTANESİ
|BAŞKAN
|MEHMET KILINÇ
|SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
|BAŞKAN YARDIMCISI
|MUSTAFA ABBAS
|TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
|BAŞHEKİM YARDIMCISI
|HASAN KAYA
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ E.A.H.
|BAŞHEKİM
|BABÜR CEVHEROĞLU
|YOZGAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ