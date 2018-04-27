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İl il istifa eden başhekim ve başhekim yardımcıları!
Sağlık Bakanlığı personelinden 27. Dönem Milletvekilliği için istifa edenlerin listesine Medimagazin ulaştı
İl il istifa eden başhekim ve başhekim yardımcıları!
27 Nisan 2018 -
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BAŞHEKİM YARDIMCISIÖZGÜR KARAADANA ŞEHİR HASTANESİ
BAŞHEKİM YARDIMCISIRECEP ÖZGÜNAFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ
BAŞHEKİM YARDIMCISIZEKİ ARSLANAFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ
İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜİBRAHİM ÜNLÜANKARA KAHRAMANKAZAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜR YARDIMCISIABDURRAHMAN ÇETİNANKARA BEYTEPE MURADİ EKER DEVLET HASTANESİ
BAŞKAN YARDIMCISIAZİZ ALPER BİTENSB YÖNETİM HİZMETLERİ GM YARDIMCISI
BAŞHEKİM YARDIMCISIMEHMET KANPOLATANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
BAŞKANHÜSEYİN SARIKAYAÇANKIRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞKANALİ MUMCUESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞHEKİM YARDIMCISIKEMAL ÜRKMEZGAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
BAŞHEKİM YARDIMCISITOLGA BAŞİSTANBUL LÜTFİ KIRDAR E.A.H.
BAŞHEKİMHÜSEYİN ZAFER ALKAYAİZMİR TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ
BAŞHEKİM YARDIMCISIMAHFUZ AYDOĞANİZMİR BUCA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
HALK SAĞLIĞI BAŞKANIAHMET YENERK.MARAŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜHARUN ARSLANKOCAELİ KARTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞKAN YARDIMCISIYUSUF GÜNAYMERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞHEKİMFATİH ÖZKANSAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BAŞHEKİM YARDIMCISI         MUSTAFA SEVENSAMSUN KAVAK DEVLET HASTANESİ
BAŞKANMEHMET KILINÇSAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞKAN YARDIMCISIMUSTAFA  ABBASTOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞHEKİM YARDIMCISIHASAN KAYAUŞAK ÜNİVERSİTESİ E.A.H.
BAŞHEKİMBABÜR CEVHEROĞLUYOZGAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:

milletvekilligi secimi aday adayligi saglik bakanligi

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