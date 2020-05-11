İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Acil Tıp Teknisyeninin annesine böyle sürpriz yaptı

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı araştırmada 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde görevli acil tıp teknisyeni Onay Ceylan'ın, koronavirüs salgını nedeniyle Çorum'da yaşayan annesi ile uzun süredir görüşemediğini belirledi. İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir ile İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı, Çorum İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibat kurarak koronavirüs nedeniyle gidemediği ve akıllı telefonu olmadığı için annesini göremeyen Onay Ceylan'ı annesiyle görüntülü görüştürmek için planlama yaptı.

'ANNE GÖZYAŞINA HAKİM OLAMADI'

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince çiçek alınarak, anne Zeliha Ceylan'ın çalıştığı mantı fabrikasına gidildi. O sırada Onay Ceylan'la birlikte bekleyen İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı, Çorum İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerini görüntülü aradı. Karşısında yetkilileri ve elindeki telefondan oğlunu gören anne Zeliha Ceylan gözyaşlarına hakim olamadı. Görüntülü konuşan anne ve oğul bir süre hasret giderdi. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de Zeliha Ceylan'a çiçek sunarak Onay Ceylan adına Anneler Günü'nü kutladı. Mutluluğu yüzünden okunan Zeliha Ceylan, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Annesini en son Şubat ayında gördüğünü söyleyen Onay Ceylan, "3 aydır annem ile görüşemiyordum. Ondan sonra şu yoğun dönemlerimiz başladı. Annemi çok özlemiştim müdürlerimde böyle bir düşüncede bulundular. Bizi görüştürdüler. Onlara da çok teşekkür ederim iyi ki varlar. Hep yanındaydım bu zamana kadar ilk defa böyle kutladık" diye konuştu.

