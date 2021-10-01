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İl sağlık müdürlerinin bulunduğu araca hemşirenin kullandığı otomobil çarptı
Antalya İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilecek bir toplantıya katılmak için otomobilleri ile yola çıkan Finike ve Kumluca İlçe Sağlık Müdürleri Kumluca Antalya Karayolu Belen Mevkiinde kaza yaptı.
İl sağlık müdürlerinin bulunduğu araca hemşirenin kullandığı otomobil çarptı
01 Ekim 2021 10:59 - İHA Ramazan Sarıkayalı
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Kumluca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Çiftçi ile Finike İlçe Sağlık Müdürü Serkan Yiğit’in hafif yaralandığı kaza bu sabah D-400 Karayolu Kumluca İlçesi yakınlarında Adrasan kavşağında meydana geldi.

Finike İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Erol Yiğit’in kullandığı 34 EIV 408 plakalı otomobil ile Adrasan istikametinden gelen Nurgül Tekin’in kullandığı 35 NF 119 plakalı otomobil Belen Kavşağında çarpıştı. Kaza Kumluca Bölge Trafik İstasyonu önünde gerçekleştiği için ilk müdahale Bölge Trafik Ekipleri tarafından yapıldı. Otomobillerin hasar aldığı kaza hafif sıyrıklarla atlatıldı.

İlçe sağlık müdürlerini taşıyan otomobile tali yoldan çıkarak çarpan otomobilin sürücüsü Nurgül Tekin’in de sağlık çalışanı bir hemşire olduğu bildirildi.

Anahtar Kelimeler:

antalya il saglik mudurleri hemsire trafik kazasi

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