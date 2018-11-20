İl Sağlık Müdürlüğü 'ameliyatta sargı bezi unutuldu iddiasına' soruşturma başlattı

Karnında sargı bezi unutulduğu iddia edilen 3 çocuk annesi M.A'nın yakını Mehmet A, gazetecilere yaptığı açıklamada, M.A'nın geçen yıl mayıs ayında bir hastanede safra kesesi ameliyatı olduğunu söyledi.

Ameliyatın ardından kadının ağrılarının dinmediğini ileri süren Mehmet A, çeşitli sağlık kuruluşlarına başvurduklarını ve sonuç alamadıklarını iddia etti.

Mehmet A, özel bir hastanede yapılan incelemede hastanın karnında sargı bezinin görüldüğünü ve ameliyatla alındığını ileri sürerek, sorumlulardan şikayetçi olacaklarını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.

