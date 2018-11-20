SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İl Sağlık Müdürlüğü 'ameliyatta sargı bezi unutuldu iddiasına' soruşturma başlattı
Bursa'da yaklaşık 1,5 yıl önce safra kesesi ameliyatı olan kadının karnında sargı bezi unutulduğu iddialarına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü geniş çaplı soruşturma başlattı
İl Sağlık Müdürlüğü 'ameliyatta sargı bezi unutuldu iddiasına' soruşturma başlattı
20 Kasım 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Karnında sargı bezi unutulduğu iddia edilen 3 çocuk annesi M.A'nın yakını Mehmet A, gazetecilere yaptığı açıklamada, M.A'nın geçen yıl mayıs ayında bir hastanede safra kesesi ameliyatı olduğunu söyledi.

Ameliyatın ardından kadının ağrılarının dinmediğini ileri süren Mehmet A, çeşitli sağlık kuruluşlarına başvurduklarını ve sonuç alamadıklarını iddia etti.

Mehmet A, özel bir hastanede yapılan incelemede hastanın karnında sargı bezinin görüldüğünü ve ameliyatla alındığını ileri sürerek, sorumlulardan şikayetçi olacaklarını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.
 

Anahtar Kelimeler:

uludag universitesi tip fakultesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
5
1) hemşire saglık memuru (hemşire)
20.11.2018 12:26:55
bu tür olaylar hiç eksik olmayacaktır çünkü hastaneler servisler o kadar yoğun ki ameliyatlar o kadar yoğun ki personel oradan oraya koşuşturuyor yetersiz personel olduğundan iş gücü çok olduğundan 5 kişinin yapacağı işi 2 kişi yapınca yoğun nöbetler yoğun mesailer yetersiz personel olunca ister istemez hatalar oluyor olacaktır.bunun üzerine tükenmiş personel kafası dağılmış personelden ne beklenir ki işinin karşılığı olmayan yetersiz maaşlar, sıfır döner sermayeler vb olunca motivasyon bitince olacak olan budur istenildiği kadar yeni hastaneler yapılsın önemli olan onu güzel yapan oranın çalışanlarıdır orda çalışan mutlu değilse bu hastayada yansır işe de yansır önemli olan çalışana sahip çıkmaktır. Çarşı ve Mahalle Bekçisi (ist) = 8/1 maaş + terör tazminatı = 4022 tl lisans (lise 50, önlisans 25 aşağısı) terör tazminatı ist (280-300tl) ulaşım kartı bedava. zabıta 4500 ,4800 tl, vaiz 5500 tl astsubay 6500 tl öğretmen 5300 tl polis 5000 tl yaklaşık 17 yıllık hemşire çalışanım her şey dahil 3760 tl alıyorum yeni başlayan bekçi arkadaşlar bile bizlerden daha fazla maaş alıyorlar .hastanede çalışan hemşirelerin ,sağlık memurlarının canı çıkıyor hasta altı temizliği hasta banyosu enfeksiyonu bulaşıcı hastalığı tedavileri vb vb 20 yıldır sağlık çalışanlarına hiç bir iyileştirme yapılmadı bütün mennuniyet sağlık alanında olmasına rağmen devlete trilyonlar kazandırmalarına rağmen ne hafta sonu ne bayram tatili ne resmi tatiller ne yaz tatili ne kış tatili 24 saat görev yapan bizleri devletimiz ne zaman görecek imkanımız olsa bir dk bile bu mesleği yapmayız o zaman bu hastalar ne olur herşeyin başı sağlıktır bizler tedavi eden şifa dağıtan elleriz hasta ile hasta yakını ile birebir ilgilenen kişileriz. hiçbir zaman hiç bu kadar yok sayılmamış hiç yerine koyulmamıştık hiçbir değerimiz kalmamıştır itibarımız sıfır olmuştur.diğer kurumlara geç mis gibi masa başında tertemiz çalışmak var yakında ne bir hemşire nede sağlık memurlarını bulamıyacaklar böyle giderse küsmüs bir sağlık çalışanı verimli olamaz hastane çalışanlarına bir an önce zam yapılmalıdır sıfır olan döner sermayeleri tekrar düzenlenmelidir.bu şekilde hastanelerden sağlık müdürlüklerine halk sağlıklarına toplum sağlıklarına kısaca masa başı yerlere kaçışın önüne geçilmelidir personel bu şekilde hastanelerde çalıştırılmaya teşvik edilmelidir Bir an önce bir düzenleme yapılmalı maaşlara seyyanen zam ,döner sermaye yönetmenliği değiştirilmeli,ek göstergeler 3600 çıkarılmalı ,yıpranma payı verilmellidir. bu maaşlar kabul edilemez olacak iş değildir sağlık çalışanları bir gün greve giderse iş bırakırsa kimse ne oluyor demesin çünkü sağlık çalışanları tükenmiş bir durumdadır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşısağlık bakanlığı Fahrettin Koca ABD Ticaret OdasıKOAH Türk Toraks Derneği Prof. Dr. Hasan BayramSağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü semih korkuttürk dişhekimleri birliği TDB diş hekimi YDUS yandal sınavıBursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Levent Özdemir Prof. Dr. Ekrem Kayaalkol bağımlılığı soğuk iklim Dünya Sağlık Örgütükronik hastalık IPSOS ilaç sanayiEnfeksiyon Hastalıkları Prof. Dr. Mehmet CeyhanFETÖ UZMAN HEKİM 112 Acil Servis Kelkit Devlet HastanesiProf. Dr. Kemal Turhan mamografi Karadeniz Teknik ÜniversitesiUludağ Üniversitesi Tıp FakültesiÇanakkale Devlet HastanesiKOAH ASYOD Prof. Dr. Tevfik Özlü KOAH Günü Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Prof. Dr. Can ÖztürkMiyopi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Sait Eğrilmezİstanbul Gelişim Üniversitesi aydin universitesi Ozan TiryakioğluMercy Hospital Chicago
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.