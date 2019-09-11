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İl sağlık müdürlüğü çalışanları 'erken teşhise' rafting yaparak dikkat çekti
HALK Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Tunceli'de Sağlık Müdürlüğü çalışanları, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için Munzur Nehri'nde rafting yaptı.
İl sağlık müdürlüğü çalışanları 'erken teşhise' rafting yaparak dikkat çekti
11 Eylül 2019 - DHA
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TUNCELİ - Etkinlikler kapsamında 40 sağlık çalışanı 'Kanserde erken teşhis hayat kurtarabilir' pankartıyla Munzur Nehri'nde rafting yaptı. 

Etkinliğin ardından açıklamada bulunan Sağlık İl Müdürü Dr. Sercan Özaydın, sağlıklı ve uzun bir yaşam için erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirterek, "Kanser hastalığının önüne geçmek ve fiziksel kondisyonu arttırmak adına rafting de dahil olmak üzere her türlü sportif faaliyeti öneriyoruz. Biz de kanser hastalığında erken teşhisin önemine dikkat çekmek için bu aktiviteyi yaptık. Umarım her vatandaşımız sağlıklı bir yaşam için bu konuda bilinçlenir ve daha sağlıklı bir yaşam için adımlarını daha da emin adımlar atar" dedi.

Anahtar Kelimeler:

erken teshis kanser onkoloji

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