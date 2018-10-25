İl sağlık müdürlüğü ölen anne ve üçüzleri için 'idari ve adli soruşturma' başlattı



Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 19 Ekim'de yaşanan hamile anne ve bebeklerinin ölümüyle ilgili yerel ve ulusal basında bazı iddiaların yer aldığı belirtildi.

Olayla ilgili araştırmanın hassas şekilde devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Son derece üzücü olaya ilişkin müdürlüğümüzce ivedi olarak çok detaylı adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, bütün tıbbi kayıtlar detaylı incelenerek söz konusu tüm personelin bilgisine başvurulacaktır. Ayrıca söz konusu hadisenin acısı böylesine büyük ve tazeyken bir yandan da sağlık çalışanları ağır töhmet altında bırakmak, namuslarına dahi dil uzatmak, iddiaları bu yönüyle de çok detaylı incelemeyi ve gerçekleri ortaya koymayı bir kez daha zaruri hale getirmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, acı olayın yaşanmasıyla ilgili tıbbi kusurun olup olmadığının incelendiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Hata veya eksiklik varsa sorumlu personel hakkında mutlak işlem yapılacağı gibi bu süreçte tüm kamera kayıtları, dokümanlar dahil olmak üzere iddialara ilişkin yönelik her detay özenle araştırılacak ve sonuçta gerekli tüm yasal işlemler yapılacaktır. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kadrosunda olup müdürlüğümüzce idari soruşturması yapılamayan personel için de üniversitemiz bilgilendirilmiş olup adli ve idari soruşturma sürecine dahil olmaları talep edilmiştir. Sağlık camiası olarak ailemizin büyük acısını yürekten paylaşıyor, kendilerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz."

Açıklamada, soruşturma süreci sonunda kamuoyuna işin gerçeğini yansıtan bir açıklama yapılacağı da bildirildi.