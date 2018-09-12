İl Sağlık Müdürlüğü personeli kurum bilgisayarlarını çalıp binada yangın çıkarttı

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'nde bilgi işlem personeli olarak görev yapan S.A.'nın (25), kurumun bilgisayarlarını sattığı, öğrenilmemesi için de müdürlük binasında yangın çıkardığı ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen S.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

12 Eylül 2018 - DHA