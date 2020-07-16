Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İl Sağlık Müdürlüğünde 4 pozitif vaka çıktı
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğünde 4 kişinin Koronavirüs testi pozitif çıktı.
İl Sağlık Müdürlüğünde 4 pozitif vaka çıktı
16 Temmuz 2020 17:13 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetler Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıoğlu ile birlikte toplamda 4 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Filyasyon ekibi il müdürlüğü binasında ve 4 kişinin temas ettiği kişi ve kişiler için filyasyon çalışması başlatılırken kurum çalışanları korona virüs testi için hastaneye başvurdu.

Sosyal medya hesabından açıkladı

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetler Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıoğlu sosyal medya hesabından kendisi açıkladı. Şandlıoğlu, "Arkadaşlar Covit testim maalesef pozitif çıktı. Dualarınızı bekliyorum" paylaşımını yaptı.

Anahtar Kelimeler:

zonguldak il saglik mudurlugu filyasyon korona virus

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.